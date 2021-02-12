В сельских школах Ставрополья в 2021 году создадут спортклубы

ПЯТИГОРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Спортивные клубы создадут в 26 сельских школах Ставропольского края по национальному проекту "Образование" в 2021 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы региона.

"Губернатор Владимир Владимиров провел совещание по вопросам реализации национальных проектов в Ставропольском крае. Рассмотрено выполнение нацпроекта "Образование". В рамках одного из его региональных проектов - "Успех каждого ребенка" - ведется развитие спортивной инфраструктуры сельских школ края. В 2021 году Ставрополью выделена федеральная субсидия на ремонт и оснащение 26 спортзалов и создание 26 спортивных клубов в 43 общеобразовательных организациях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также продолжается реализация пилотного проекта, который предполагает закрепление за школами наставников по патриотическому воспитанию. В крае определены 375 участвующих в нем общеобразовательных учреждений, запланировали подготовку для них 416 наставников. Сейчас идет отбор кандидатов, на сегодня заявки на участие в проекте подали 640 специалистов. Итоги отбора подведут до конца марта.