Самарская область получит дополнительно 750 млн рублей для возведения моста

САМАРА, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Самарской области получат дополнительное финансирование на сумму около 750 млн рублей для строительства моста через реку Сок по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили журналистам в пресс-службе правительства Самарской области.

"Федеральный центр поддержал ускорение темпов строительства. В случае выделения дополнительных средств мы не подведем", - цитирует пресс-служба губернатора области Дмитрия Азарова.

На 9 февраля готовность моста составляет 55%. По прогнозам регионального министерства транспорта, к началу марта показатель увеличится до 65%. После завершения работы над новой частью моста старую закроют на реконструкцию. В случае выделения дополнительных средств работы строительство моста завершится на год раньше. Изначально предполагалось, что он будет возведен не ранее середины 2022 года.

"Сейчас идет финальный этап надвижки пролетного строения - на следующей неделе оно будет установлено в проектное положение. Параллельно разбираются и ремонтируются консольные части действующего моста, меняются барьерные и пешеходные ограждения", - цитирует пресс-служба замдиректора "Самаратранстроя" Алексея Зотова.

Контракт на реконструкцию мостового перехода через реку Сок заключили в декабре 2019 года в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного президентом Владимиром Путиным.

На первом этапе работ ведется строительство нового моста длиной более 306,7 м и подходов к нему длиной более 2 км. На втором этапе специалисты ремонтируют существующий мост и реконструируют подъездные пути. Работы проходят параллельно. После реконструкции транспортные потоки на выезд и въезд перераспределят между новым и старым мостом, будут организованы четыре полосы для движения.