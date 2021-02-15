В Татарстане на реализацию дорожного нацпроекта в 2021 году направят 4,1 млрд рублей

КАЗАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Татарстана в 2021 году планируют отремонтировать 174,8 км дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". В общей сложности на его реализацию направят 4,1 млрд рублей, сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Наиля Клевлеева.

"На реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году выделены 4 млрд 130 млн 700 тыс. рублей, в том числе 3 млрд 74 млн 700 тыс. - из республиканского бюджета", - сказала она.

Планируется отремонтировать в том числе 96,7 км дорог регионального значения, 43,3 км дорог Казанской агломерации, 29,2 км дорог Набережночелнинской агломерации, а также 5,6 км дорог Нижнекамской агломерации.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".