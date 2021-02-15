Мишустин заявил, что разработка нацпроекта по развитию туризма завершается

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Разработка национального проекта по развитию туризма завершается, сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Правительство продолжает принимать меры, которые направлены на развитие индустрии туризма и гостеприимства. Все они в дальнейшем войдут в новый национальный проект, разработка которого сейчас завершается", - сказал глава кабинета министров.

"Это важная работа, так как в туристической отрасли, которая сегодня находится в непростой ситуации, заняты миллионы людей", - отметил председатель правительства.

В конце октября 2020 года правительственная комиссия по развитию туризма поддержала концепцию отраслевого нацпроекта. Выполнение планов действий по этому нацпроекту позволит к 2030 году удвоить такие показатели, как количество поездок граждан внутри страны, число рабочих мест в отрасли и вклад туризма в ВВП страны.

Программа займов

По его словам, кабмин утвердил программу займов по сниженным ставкам для развития туризма. "Правительство утвердило программу выдачи льготных кредитов на создание объектов туристской инфраструктуры", - сказал глава кабинета министров. Он уточнил, что "это будут длинные займы со сроком до 15 лет с низкими ставками от 3% до 5% годовых вместо сегодняшних примерно 10%".

По мнению Мишустина, "такое решение позволит привлечь новых инвесторов в эту сферу, предприниматели получат необходимые гарантии, при этом условия ведения бизнеса будут понятными и прозрачными". "Льготные кредиты можно будет использовать для строительства или реконструкции гостиниц и многофункциональных комплексов, которые включают санатории, спортивно-оздоровительные центры, выставочные площадки или объекты культуры", - отметил председатель правительства. По его словам, "это решение - еще один шаг к созданию качественной инфраструктуры, которая повысит привлекательность регионов для туризма".