Виртуальный концертный зал в Петербурге представит цикл кинопоказов, посвященных искусству

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Документальный фильм "Move" ("Движение") с участием известного британского танцовщика и хореографа Акрама Хана откроет серию кинопоказов об искусстве в виртуальном концертном зале Санкт-Петербурга, начавшем работу в октябре прошлого года в рамках нацпроекта "Культура". Об этом сообщили в понедельник в комитете по культуре.

"Move" открывает цикл кинопоказов "2020. Размышления", посвященных актуальной теме существования художника в мире тотальных ограничений, которые связаны с пандемией. На встречах в Камерном зале Екатерининского собрания зрители увидят художественные и документальные фильмы об искусстве, киноверсии музыкальных и драматических спектаклей, записи и прямые трансляции концертов Московской филармонии, фильмы-выставки", - рассказали в комитете.

Показ фильма о Хане состоится 17 февраля, зрители смогут увидеть его на английском языке с русскими субтитрами (для посещения нужна предварительная регистрация). Перед сеансом пройдет лекция музыкального критика Елены Погореловой "Акрам Хан - хореограф противоположностей". В творческой биографии Хана - участие в постановке церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, работа с Жюльетт Бинош, Кайли Миноуг и балериной Сильви Гиллем. Хан является знаковым представителем contemporary dance, а также считается мастером традиционного индийского танца катхак, элементы которого он вносит в свои хореографические сочинения.

Открывшийся на базе "Петербург-концерта" виртуальный концертный зал стал первым в Санкт-Петербурге. Его деятельность ведется в двух направлениях - это онлайн-трансляции и записи выступлений творческих коллективов "Петербург-концерта" на собственном YouTube-канале для зрителей России и зарубежных стран, а также кинопоказы в Камерном зале Екатерининского собрания.

Открытие виртуальных концертных площадок предусмотрено в рамках регионального проекта "Цифровая культура" - одного из направлений нацпроекта "Культура". Национальный проект рассчитан на период с 2019 по 2024 гг. и включает три подраздела: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить 113,5 млрд рублей.