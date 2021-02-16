{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Якутии создадут центр компетенций для обучения бережливому производству

Центр оборудуют на базе предприятий, участвующих в нацпроекте "Производительность труда"

ЯКУТСК, 16 февраля. /ТАСС/. Региональный центр компетенций (РЦК) в сфере производительности труда создадут в Якутии благодаря нацпроекту, сообщила ТАСС во вторник пресс-служба регионального министерства экономики.

"Благодаря нацпроекту "Производительность труда" в Якутии заработают региональный центр компетенций в сфере производительности труда и учебно-производственная площадка "Фабрика процессов", - сообщает пресс-служба министерства.

Площадка будет оснащена передовым оборудованием и позволит участникам в реальном производственном процессе на практике получить опыт применения инструментов бережливого производства. В министерстве добавили, что РЦК, в свою очередь, даст предприятиям возможность внедрить у себя лучшие практики и получить услуги по повышению производительности труда при помощи специализированных тренеров.

Как отметили в министерстве, центр компетенций и "Фабрика процессов" оборудуют на базе предприятий, которые принимают участие в нацпроекте.

"В рамках регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" в 2021 году два предприятия республики получат возможность получить поддержку экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Это даст им возможность в последующем претендовать на льготные займы Фонда развития промышленности на инвестиционные цели предприятий. Отбор предприятий пройдет весной", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. В него включены два федеральных проекта: "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
Счетная палата предложила усилить контроль за проектами благоустройства в малых городах
Необходимо выделить малые города и исторические поселения в особую категорию и сформировать комплексную концепцию их развития, считают в ведомстве
Читать полностью