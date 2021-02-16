В Еврейской автономии до конца года построят 17 фельдшерско-акушерских пунктов

ТАСС, 16 февраля. Строительство 17 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) запланировано в Еврейской автономной области (ЕАО) в 2021 году. За пять лет в регионе планируют возвести 51 медучреждение, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства автономии.

"В 2021 году планируется строительство 17 ФАПов, приобретение шести единиц медицинского оборудования, в том числе видеогастроскопа, видеобронхоскопа и системы эндоскопической визуализации, а также двух машин в Облученскую и Теплоозерскую больницы", - сказали в пресс-службе.

Согласно региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения, к 2025 году в ЕАО отремонтируют 11 врачебных амбулаторий и 44 сельских ФАПа, две районных больницы и областную поликлинику. Область закупит 13 единиц медоборудования и девять автомобилей для перевозки врачей и транспортировки пациентов.

На реализацию пятилетней программы Минздрав РФ выделил Еврейской автономной области 745,2 млн рублей, еще 17 млн рублей направлено из регионального бюджета. В 2021 году на модернизацию первичного звена здравоохранения в регионе направят 138,6 млн рублей, из них 125,8 млн рублей - на строительство фельдшерско-акушерских пунктов.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи является частью национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.