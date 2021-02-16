Нижегородская область рассчитывает привлечь федеральные средства на ликвидацию семи свалок

ТАСС, 16 февраля. Власти Нижегородской области рассчитывают привлечь федеральные средства для ликвидации семи крупных объектов накопленного экологического ущерба в регионе по нацпроекту "Экология". Пять из них уже включены в госреестр объектов размещения отходов, сообщил ТАСС глава региона Глеб Никитин.

"В 2019 году был заключен госконтракт стоимостью более 33 млн рублей на обследование шести объектов накопленного вреда окружающей среде, которые подлежат ликвидации в первоочередном порядке. Пять из них включены в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, что позволяет рассчитывать на привлечение средств федерального бюджета на их ликвидацию. Речь идет о свалке промышленных отходов на территории бывшей нефтебазы в Павлове, прудах-накопителях кислых гудронов и полигоне в Балахнинском районе, хранилище кислых гудронов на 21-м километре Московского шоссе в Нижнем Новгороде и мазутохранилище открытого типа "Нефтеямы" в Балахне", - отметил Никитин.

По его словам, также планируется включить в реестр еще два объекта: свалку промышленных отходов на территории бывшего завода "Заря" и свалку в Богородске. "Мы продолжим эту работу, причем прежде всего будем ориентироваться на влияние данных объектов на качество жизни нижегородцев", - добавил губернатор.

Никитин отметил, что в 2020 году были ликвидированы два крупных объекта накопленного вреда окружающей среде в Дзержинске: полигон твердых бытовых отходов "Игумново" и шламонакопитель "Белое море". В 2021 году планируется завершить работы на свалке промотходов "Черная дыра", начать основные работы по ликвидации Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде и разработать проекты рекультивации объектов в Богородске и Первомайске.