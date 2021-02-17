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В Якутии предприятия, работающие в социальной сфере, смогут получить грант по нацпроекту

На эти цели в 2021 году выделят 26 млн рублей из федерального и регионального бюджетов

ЯКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" окажут грантовую поддержку предпринимателям, работающим в социальной сфере. Такую меру поддержки в регионе запустят впервые, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

"Впервые в этом году в регионе будет оказана грантовая поддержка социальным предпринимателям на развитие своих проектов по итогам акселерационных и обучающих программ", - сказали в министерстве.

Как пояснили в ведомстве, единовременные гранты в качестве субсидий предоставят социальным предприятиям Якутии, которые включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Размер поддержки составит 500 тыс. рублей с условием 100% софинансирования предпринимателя, при этом в арктических районах региона сумма может достигать до 1 млн рублей.

Всего на эти цели планируется направить 26 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

По данным министерства, в республике насчитывается свыше 50 социальных предпринимателей. При этом министерство ведет прием документов для признания бизнеса социальным и включения в единый реестр социальных предпринимателей.

Главные задачи нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, упрощение доступа к льготному финансированию, совершенствование системы госзакупок и обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами.

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РоссияЯкутияДальний Восток
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