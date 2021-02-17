В приморском городе Арсеньеве начнет действовать программа поддержки врачей

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Программа поддержки медиков, начавших работу в селах и небольших городах Приморья, распространится на город Арсеньев. человек. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.

"С 2021 года по решению правительства края подобная мера поддержки (подъемные, предусмотренные федеральными программами "Земский доктор" и "Земский фельдшер" - прим. ТАСС) будет реализована в Арсеньеве, где проживает 51 тыс. жителей", - сказали в министерстве.

В 2020 году получателями мер поддержки по программе стали 56 врачей и 23 фельдшера, которые начали работать в медучреждениях небольших населенных пунктов. Годом ранее участниками программ стали 45 докторов и 36 фельдшеров. По программе "Земский доктор" врачи получают единовременно 2 млн рублей при трудоустройстве в сельскую местность и 1 млн рублей, если едут работать в город с численностью населения до 50 тыс. человек. Фельдшеры, которые едут работать в сельскую местность, получают подъемные в размере 1 млн рублей, а прибывающие в небольшие города - 500 тыс. рублей.

В Минздраве отметили, что в регионе для медиков предусмотрено шесть мер социальной поддержки: ежемесячные доплаты молодым специалистам и их наставникам, выплаты врачам медучреждений на севере края, компенсация расходов за наем жилья, выплаты за раннее выявление злокачественных новообразований. Средняя зарплата врача в медучреждениях края в 2020 году составила 92,4 тыс. рублей, а среднего медперсонала - 53,5 тыс. рублей. Средняя зарплата в регионе составляет, по данным Минтруда, 48,2 тыс. рублей.

Ликвидация кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, - одна из задач национального проекта "Здравоохранение", инициированного Владимиром Путиным. Проект предполагает также снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах. более 1,7 трлн рублей.