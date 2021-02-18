В Якутии на выплаты семьям с детьми направят около 5 млрд рублей в 2021 году

ЯКУТСК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии в рамках национального проекта "Демография" направят около 5 млрд рублей на выплаты семьям с детьми, эта сумма больше в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

"В текущем году около 5 млрд рублей будет выделено на выплаты семьям в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", [эта сумма] в 1,4 раза больше прошлого года. Этими выплатами при рождении детей будут охвачены более 16 тыс. семей", - сказали в министерстве.

Как отметили в министерстве, ранее выплаты получали семьи с детьми до полутора лет, теперь - до трех лет, пояснили в ведомстве. В прошлом году выплаты получили почти 13 тыс. семей.

Кроме этого, в Якутии впервые за последние шесть лет увеличилась рождаемость. "За 2020 год в республике родилось 12 957 детей, что на 138 детей больше, чем в 2019 году, или на 1,1% больше. Доля первенцев в общей численности родившихся составляет 28,4%, доля вторых детей - 31,9%, доля третьих и последующих детей - 39,5%. Так, родилось 5 120 третьих и последующих детей, что на 457 детей больше, чем в предыдущем году", - сказали в пресс-службе.

В 2021 году общий объем средств, предусмотренных на мероприятия по национальному проекту "Демография", составит более 6,8 млрд рублей, что на 1,4 млрд рублей больше по сравнению с 2020-м.