В Бурятии открыли первый в России лукодром

УЛАН-УДЭ, 19 февраля. /ТАСС/. Первый в России специализированный центр по стрельбе из лука построили в Республике Бурятия. Торжественная церемония открытия нового спорткомплекса, возведенного по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", состоялась в пятницу.

"Благодаря этому комплексу подготовка спортсменов нашего традиционного вида спорта - стрельбы из лука - выйдет на другой уровень. Я уверен, с сегодняшнего дня начнется новая история развития стрельбы из лука как в нашей республике, так и в нашей стране", - сказал министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.

Право первого выстрела во время торжественного мероприятия предоставили многократному чемпиону Европы и России, заслуженному мастеру спорта России Бальжиниме Цыремпилову и серебряному призеру летних Олимпийских игр 2016 года, чемпионке мира, двукратной чемпионке Европы, заслуженному мастеру спорта России Инне Степановой.

В Минспорта Бурятии пояснили, что новый круглогодичный лукодром - единственная в стране специализированная площадка для занятий стрельбой из лука, рассчитанная на олимпийские дистанции. Современный трехэтажный спортивный комплекс расположен в центре Улан-Удэ, занимает площадь более 5 тыс. кв. метров, размер стрелкового поля - 78 на 36 м, пропускная способность центра рассчитана на 100 человек в смену. Также предусмотрены условия для общей физической подготовки спортсменов: есть тренажерный зал, медицинский блок, оружейные комнаты и прочие помещения, а также комментаторская.

"Строительство было начато в 2019 году. На реализацию масштабного проекта было направлено 222 млн рублей: 150 млн рублей - из федерального бюджета и 72 млн рублей - из республиканского", - уточнили в пресс-службе министерства.

Решение о строительстве в Улан-Удэ лукодрома приняли в 2016 году после успешного выступления на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро бурятской лучницы Инны Степановой. Она завоевала серебряную медаль в командном зачете вместе с Ксенией Перовой из Свердловской области и Туяной Дашидоржиевой из Забайкальского края.