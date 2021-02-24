Полигон и шламонакопитель в Нижегородской области стали экологически безопасными

ТАСС, 24 февраля. Два объекта в городе Дзержинске Нижегородской области - полигон твердых бытовых отходов "Игумново" и шламонакопитель "Белое море" - исключены из реестра объектов накопленного экологического вреда. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой компании "Газэнергострой - Экологические технологии".

"Шламонакопитель "Белое море" на территории завода "Капролактам" и полигон твердых бытовых отходов "Игумново" в городе Дзержинске Нижегородской области исключены из реестра объектов накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация объектов велась в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" в соответствии с поручением президента России", - отмечается в сообщении.

Стоимость работ на объектах "Игумново" и "Белое море" составила около 35 млн рублей на 1 га. Работы в качестве подрядчика выполняла компания "Газэнергострой - Экологические технологии". По словам президента корпорации "Газэнергострой" Сергея Чернина, аналогов технических и биологических рекультивационных работ на таких сложнейших объектах в России нет. Он добавил, что ранее все технические решения получили положительные заключения государственной экологической экспертизы и рекомендованы к применению научно-техническим советом Росприроднадзора.

Отходы завода "Капролактам" и ряда других предприятий Нижегородской области свозились в шламонакопитель "Белое море" с 1973-го по 2013 год. Количество накопленных отходов превысило 6,5 млн куб. м. Работы по рекультивации на площади почти 72 га начались в 2018 году. На шламонакопителе по специальной мембранной технологии был уложен песок, бентонитовые маты, геомембрана, геотекстиль, растительный грунт и биоматы.

Бывший полигон твердых бытовых отходов в Дзержинске "Игумново" представлял собой крупнейшую в Европе необорудованную свалку площадью более 42 га, куда с 1983 года на протяжении более 30 лет свозился бытовой мусор и опасные промышленные отходы. Максимальная высота навала отходов достигала 30 м. Объем отходов составлял 5,54 млн куб. м. На объекте проведена техническая рекультивация, оборудованы газосборная система, локальные очистные сооружения, установлен коллектор, уложены гидроматы 3D, бентоматы, геомембраны, геотекстиль, георешетки, финишное покрытие.

В июне 2011 года Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента РФ, поручил властям Нижегородской области заняться ликвидацией полигона ТБО "Игумново", а также подготовить проекты ликвидации свалки промотходов "Черная дыра" и шламонакопителя "Белое море". Общий объем отходов по этим трем объектам составлял 13,3 млн тонн. Работы по ликвидации шламонакопителя "Белое море" и полигона ТБО "Игумново" были завершены в 2020 году, закончить работы на свалке "Черная дыра" планируется в 2021 году.