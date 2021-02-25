Реализацию нацпроекта "Культура" обсудят на культурном форуме в Светлогорске

КАЛИНИНГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Около 70 экспертов примут участие в ежегодном "Балтийском культурном форуме", который открывается в четверг в курортном городе Светлогорске в Калининградской области на площадке театра эстрады "Янтарь Холл". В программе форума более 50 дискуссий, в том числе по вопросам реализации национального проекта "Культура", цифровому развитию музеев, роли науки в развитии культуры, сообщили ТАСС в министерстве культуры и туризма области, выступающем организатором мероприятия.

"Третий "Балтийский культурном форум" пройдет в Светлогорске с 25 по 27 февраля. На нем выступят порядка 70 ведущих специалистов в области культуры и искусства, музейного дела. В программе более 50 дискуссий, с учетом ограничений, связанных с пандемией коронавируса, очно в форуме примут участие только 400 человек. В дистанционном формате также будут участвовать и некоторые эксперты", - сказали в министерстве.

Дистанционно на форуме выступят, в частности, министр культуры РФ Ольга Любимова, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин, генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.

Участники форума, представляющие Калининградскую области и регионы Северо-Западного федерального округа, обсудят проблемы реализации национального проекта "Культура", поделятся опытом в развитии музеев, в том числе с применением цифровых технологий, примут участие в круглом столе посвященном пространственной реконструкции полей ратной славы в регионах. В программе форума также вопросы литературы и чтения в цифровую эпоху, места современных гаджетов в образовательной среде, значения и перспектив развития художественного образования и науки в культуре и искусстве, работы театров в период пандемии. На площадке форума пройдет заседание координационного совета по культуре Северо-Западного федерального округа. Двадцать седьмого февраля форум завершится гала-концертом солистов балета и оркестра Большого театра России, рассказали в областном министерстве.

"Балтийский культурный форум" проводится в курортном Светлогорске на берегу Балтийского моря с 2019 года. Это дискуссионная площадка, где совместно с профессионалами, экспертами и властью представители культурных учреждений и деятели искусств обсуждают самые актуальные вопросы по направлению "Культура". Цель форума - раскрыть перспективу развития сферы культуры региона, отмечают организаторы. Форум проводится Министерством культуры и туризма Калининградской области при поддержке Министерства культуры РФ, в партнерстве с Советом по цифровому развитию музеев ИКОМ России, "Фестивальной дирекцией" Калининградской области, театром эстрады "Янтарь-холл", Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта.