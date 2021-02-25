В Хабаровском крае за год на внешние рынки вывели девять компаний

ХАБАРОВСК, 25 февраля. /ТАСС/. Девять новых компаний из Хабаровского края в минувшем году начали поставлять на экспорт свою продукцию, всего же за 2020 год представители малого и среднего бизнеса региона заключили 42 экспортных контракта. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития края - начальник управления внешнеэкономических связей и поддержки экспорта Валентина Филоненко.

"В 2020 году при содействии центра (АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края") представители малого и среднего бизнеса края заключили 42 экспортных контракта на сумму более $11,8 млн. Благодаря деятельности специалистов центра на внешние рынки впервые вышли девять новых компаний", - сказала Филоненко.

Она добавила, что из края стали поставлять три новых вида экспортной продукции - это пленка ПВХ, расходные материалы для салонов красоты, термальная вода.

В этом году, по словам Филоненко, совместно с краевым центром экспорта планируется вывести на внешние рынки не менее двадцати компаний, в том числе не менее семи впервые. "В числе наиболее перспективных направлений - IT-индустрия. Уже в марте совместно с торговым представительством России в Японии проведем презентацию для японской Ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO). Свою продукцию и услуги в ней представят семь краевых компаний сферы высоких технологий и креативной индустрии. От японской стороны ожидается участие не менее 30 представителей", - сказала собеседница агентства.

В краевом центре поддержки экспорта предприниматели могут получить информационную поддержку, помощь в сертификации продукции и регистрации товарного знака с учетом требований внешних рынков, в поиске иностранного покупателя, сопровождение экспортного контракта, также предприниматели могут пройти соответствующее обучение, принять участие в международных выставках и ярмарках в России и за рубежом.

Другие направления

Филоненко сообщила, что с учетом завершения в прошлом году федеральных проектов "Экспорт услуг" и "Логистика международной торговли" нацпроекта в крае продолжится реализация только двух региональных проектов - "Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Хабаровском крае" и "Экспорт продукции АПК Хабаровского края".

Помимо вывода компаний на иностранные рынки, основным мероприятием первого проекта станет внедрение регионального экспортного стандарта 2.0 на территории края. "В рамках этого продолжится работа экспортного совета при губернаторе края - площадки для прямого диалога экспортеров с главой региона о возникающих барьерах при экспорте, действующих и новых инструментах поддержки", - сказала замминистра.

Кроме этого, по ее словам, в случае нормализации эпидемической обстановки возобновится организация очных бизнес-миссий, презентаций экспортного потенциала и выставочно-ярмарочных мероприятий за рубежом. "В случае, если пандемия не спадет, мы перепрофилируемся на проведение таких мероприятий в онлайн формате наряду с активным продвижением экспорта через электронные торговые площадки, такие как Amazon, Ebay, Etsy и другие", - сказала Филоненко.

В регионе также продолжат развивать системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности. Для этого вместе со школой экспорта Российского экспортного центра будут организованы обучающие семинары.

По региональному проекту "Экспорт продукции АПК" будет оказываться помощь краевым производителям сельхозтоваров в получении господдержки, рыбопромышленникам помогут найти новые рынки сбыта. Результат проекта - рост объема экспорта агропромышленного комплекса края в 2024 году на 25% к уровню 2017 года.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" ставит своей основной задачей выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", обновленный паспорт нацпроекта будет предусматривать реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с показателем 2020 года. Проект после обновления будет состоять из трех федеральных проектов, определяющих задачи по промышленному экспорту, экспорту продукции аграрно-промышленного комплекса и системным мерам развития международной кооперации.