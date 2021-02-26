В Амурской области в 2021 году отремонтируют 70 км дорог по нацпроекту

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Около 70 км дорог отремонтируют в 2021 году в Амурской области по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Это вдвое больше, чем годом ранее, сообщил в пятницу журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Зеленин.

"В текущем году в рамках [нацпроекта] "БКАД" планируем отремонтировать почти 70 км дорог, из них 59 км - региональная сеть, 11 км - Благовещенская агломерация. Практически в два раза больше, чем в прошлом году", - сказал Зеленин.

Вдвое увеличится и финансирование. Если в 2020 году работы велись на 22 объектах и было отремонтировано почти 30 км дорог на сумму более 1,2 млрд рублей, то на 2021 год выделено 2,5 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей - федеральные средства.

"В этом году будет сделан акцент на наиболее востребованные региональные и муниципальные дороги. В нашем понимании и понимании людей - это дороги в населенных пунктах, через которые идут региональные трассы. В текущем году планируем провести обустройство дорог в 11 населенных пунктах", - добавил Зеленин.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в России до 2024 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий и мест концентрации ДТП, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.