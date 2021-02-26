Почти 6,5 тыс. жителей Минусинска обеспечат чистой водой

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Чистой питьевой водой в 2022 году обеспечат почти 6,5 тыс. жителей Минусинска, города на юге Красноярского края. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

"В этом году в Минусинске начнется строительство кольцевого водопровода, который обеспечит жителей частного сектора города качественной питьевой водой. Работу проведут по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". С введением в эксплуатацию водопровода доля населения города, обеспеченного питьевой водой, увеличится с 85% до 94,6%. Таким образом, благодаря нацпроекту 6 450 жителей Минусинска получат доступ к качественной питьевой воде от центрального водоснабжения", - сообщили в министерстве.

На возведение водопровода за два года будет выделено 187,8 млн рублей, из них 166,7 млн рублей - средства федерального бюджета, 19,2 млн рублей - краевого, 1,7 млн рублей - местного бюджета.

Кольцевой водопровод будет длиной 11,4 км. На первом этапе построят водопроводную сеть протяженностью 5,2 км, а в 2022 году - участок в 6,2 км. Сейчас на улицах, где пройдет водопровод, нет центрального водоснабжения.

В Минусинске живут почти 68 тыс. человек. В 2019 году в городе в рамках проекта "Чистая вода" построили водопровод протяженностью 2,45 км.