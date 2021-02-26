{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти 6,5 тыс. жителей Минусинска обеспечат чистой водой

Работы по строительству водопровода планируется выполнить за два года

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Чистой питьевой водой в 2022 году обеспечат почти 6,5 тыс. жителей Минусинска, города на юге Красноярского края. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

"В этом году в Минусинске начнется строительство кольцевого водопровода, который обеспечит жителей частного сектора города качественной питьевой водой. Работу проведут по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". С введением в эксплуатацию водопровода доля населения города, обеспеченного питьевой водой, увеличится с 85% до 94,6%. Таким образом, благодаря нацпроекту 6 450 жителей Минусинска получат доступ к качественной питьевой воде от центрального водоснабжения", - сообщили в министерстве.

На возведение водопровода за два года будет выделено 187,8 млн рублей, из них 166,7 млн рублей - средства федерального бюджета, 19,2 млн рублей - краевого, 1,7 млн рублей - местного бюджета.

Кольцевой водопровод будет длиной 11,4 км. На первом этапе построят водопроводную сеть протяженностью 5,2 км, а в 2022 году - участок в 6,2 км. Сейчас на улицах, где пройдет водопровод, нет центрального водоснабжения.

В Минусинске живут почти 68 тыс. человек. В 2019 году в городе в рамках проекта "Чистая вода" построили водопровод протяженностью 2,45 км.

Теги
РоссияКрасноярский край
ГП потребовала от прокуратуры Алтайского края перестроить работу по выявлению коррупции
Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин также поручил усилить контроль за соблюдением законов перед выборами депутатов в регионе
Читать полностью