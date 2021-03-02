Создаваемый туркластер на севере Якутии предложили расширить и включить в нацпроект

ЯКУТСК, 2 марта. /ТАСС/. Власти Булунского района на севере Якутии предложили расширить проект туркластера "Российский Север Арктики", включив его в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Проектную стоимость планируется увеличить с 370 до 501 млн рублей, сообщил ТАСС замглавы района, член экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Владимир Милославский.

"Новые объекты предложены в рамках ТРК "Российский Север Арктики" в связи с новым национальным проектом "Туризм и индустрия гостеприимства". Культура является важным элементом развития туристической индустрии на Крайнем Севере. Новые объекты охватывают сельские поселения Булунского района, проектная стоимость кластера увеличена до 501 млн рублей", - сказал Милославский.

По его словам, дополнительное финансирование позволит включить в кластер, который планируется открыть до 2029 года, отдаленные поселения района и показать культуру народов Севера. "Среди новых пунктов - устройство национального комплекса для проведения праздника Ысыах [якутский праздник встречи лета] в Таймылыре. Кроме этого, предлагается создание инфраструктуры для размещения научных групп. В обновленный проект также вошли создание центра сувенирной и полиграфической продукции. Это позволит производить сувениры непосредственно в поселке Тикси", - уточнил заместитель главы района.

Внесены также предложения по повышению транспортной доступности сельских поселений.

В июле 2020 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам предложил включить туризм в перечень нацпроектов. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" позволит создать в России курорты мирового уровня.