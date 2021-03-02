Губернатор Сахалина требует сдать в эксплуатацию спорткомплекс в Макарове до конца года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко потребовал от профильных ведомств до конца 2021 года завершить строительство и сдать в эксплуатацию спорткомплекс с ледовой ареной и площадкой для бокса в городе Макарове на Сахалине. Об этом он сообщил ТАСС после осмотра строительной площадки.

Проектирование объекта началось в 2014 году, строительство должно было завершиться через два года, затем срок перенесли на 2017 год. После этого стройку заморозили. В 2019 году областные власти снова взялись за строительство, которое должно было закончиться в начале этого года.

"Юные спортсмены заслуживают современный, комфортный спорткомплекс. Макаровские хоккеисты занимают призовые места на областных соревнованиях, но тренироваться могут только зимой на уличных катках. Из-за проволочек подрядчика ребятам негде будет погонять шайбу этим летом. Спорткомплекс должен быть сдан до конца года", - сказал Лимаренко. Губернатор взял ход работ на контроль.

По информации областных властей, сейчас выполнена только половина работы. Расторгнуть контракт с подрядной организацией "Армсахстрой" планируется в марте. Компании еще предстоит исправить несоответствия проекту. Затем оперативно проведут конкурс и определят нового подрядчика. На объекте нужно завершить монтаж металлических и ограждающих конструкций, сделать крышу и пол, внутреннюю отделку, смонтировать сети водо-, электроснабжения и вентиляции.

Стоимость проекта составляет 427 млн рублей. Работа ведется по линии нацпроектов при поддержке федеральных властей. В здании разместятся тренажерный зал, тренировочные площадки по боксу и борьбе, ледовая арена, гардеробная, буфет, тренерские комнаты, душевые, раздевалки и пункт проката коньков. За смену комплекс смогут посетить 200 человек. На ледовой арене планируют проводить массовые тренировки и межмуниципальные соревнования.