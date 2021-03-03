Население города Бородина в Красноярском крае к 2023 году обеспечат качественной водой

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Станцию водоподготовки построят в 2021-2022 годах в Бородине в Красноярском крае, что обеспечит качественной водой весь город с населением 16 тыс. человек. Об этом в среду ТАСС сообщил министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Афанасьев.

"В этом году в Бородине начнется строительство станции водоподготовки на водобаках. Это решит давнюю для города проблему качества водоснабжения. В настоящее время вода в городских сетях отличается жесткостью. Станцию планируется возвести в двухлетний период. Реализация данного мероприятия позволит обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения все население города Бородино - 16 тыс. человек", - сообщил министр.

Работы по строительству объекта будет выполнены по федеральному проекту "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". На новой станции водоподготовки будут внедрены современные технологии водоочистки, умягчения и обезжелезивания воды. Подготовленная вода будет поступать в подземные водобаки чистой питьевой воды, а затем подаваться в сеть в дома бородинцев. Мощность объекта составит 6 тыс. кубометров в сутки.

Инвестиции в проект составят 166,5 млн рублей, в том числе 147,1 млн рублей - средства федерального бюджета, 17,7 млн рублей - краевого и 1,6 млн рублей - бюджета города. "Со своей стороны мы будем очень жестко контролировать график выполнения и качество проводимой работы на объектах", - сказал министр.