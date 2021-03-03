В Приморье открылась программа целевой подготовки строителей

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта. /ТАСС/. Программа краткосрочного обучения строителей, дефицит которых наблюдается на предприятиях региона, открылась в Приморье. Набор первой группы проекта "Кадры для бизнеса. Стройка" проходит с 3 по 21 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе центра "Мой бизнес".

"Прием заявок на программу экспресс-обучения "Кадры для бизнеса. Стройка" начался в среду и завершится 21 марта, подать заявку можно на сайте центра "Мой бизнес". Обучение начнется 22 марта и продлится три недели, подготовка будет вестись по пяти специальностям: бетонщик, каменщик, арматурщик, формовщик и сварщик. Все эти направления востребованы в строительной сфере Приморья", - сказали в центре "Мой бизнес".

В регионе работают около 15 тыс. строителей, отрасли требуется еще около 5 тыс. специалистов. "Сколько точно людей задействованы в строительстве, никому неизвестно, но серьезная потребность в дополнительных кадрах существует. Наблюдается дефицит бетонщиков, каменщиков и специалистов наружного оформления зданий", - сообщил председатель совета ассоциации "Альянс строителей Приморья" Сергея Федоренко.

Занятия будут проходить очно, на базе Приморского политехнического колледжа во Владивостоке. Иногородним студентам будущий работодатель - строительная компания "Вива" - оплатит проживание в общежитии.

После выпуска участники программы получат свидетельство о прохождении курсов и будут работать на крупных стройках Владивостока, Находки, Большого Камня и села Вольно-Надеждинское в 37 км от краевого центра. На начальном этапе их зарплата составит от 40 тыс. рублей, позже появится возможность карьерного роста.

Центр "Мой бизнес" совместно с предприятиями, которые заинтересованы в молодых специалистах, реализуют обучающую программу в соответствии с задачами национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.