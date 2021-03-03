В Кабардино-Балкарии на реализацию нацпроектов направят 6,5 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 3 марта. /ТАСС/. Власти направят 6,5 млрд рублей на реализацию мероприятий нацпроектов в Кабардино-Балкарии в 2021 году, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы и правительства региона по итогам совещания, который провел глава КБР Казбек Коков.

"На сегодняшний день в целом по республике объем финансирования в рамках реализации нацпроектов в 2021 году сложился в размере 6,5 млрд рублей, из которых 4,9 млрд рублей - это средства федерального бюджета, 1,6 млрд рублей - республиканского. С подрядными организациями заключено больше 60 контрактов, подписание еще восьми завершается, подрядные работы по ряду объектов уже начаты", - говорится в сообщении.

В районах республики начались работы по реализации семи региональных проектов "Успех каждого ребенка", "Творческие люди", "Культурная среда", "Дорожная сеть", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Чистая вода".

Отмечается, что всего муниципальным образованиям республики предоставлены межбюджетные трансферты на сумму 647,5 млн руб. Профильными министерствами с муниципалитетами подписано около 70 соглашений на предоставление средств. Кроме того, на развитие дорожной сети республики распоряжением правительства РФ выделен 331 млн рублей, средства будут направлены на ремонт 20 дорожных объектов регионального значения общей протяженностью 101 км.

Ранее сообщалось, что на реализацию нацпроектов в 2021 году в регионе выделят 5 млрд рублей.