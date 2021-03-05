Мобильный технопарк "Кванториум" в Якутии проведет мероприятия для 7 тыс. детей

ЯКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Мобильный технопарк "Кванториум", запущенный в Якутии в ноябре прошлого года благодаря нацпроекту "Образование", намерен провести в 2021 году мероприятия для 7 тыс. детей, сообщили в пятницу ТАСС в технопарке.

"Мобильный технопарк "Кванториум" в 2021 году продолжит работу на территории Верхневилюйского, Вилюйского, Мегино-Кангаласского, Намского и Усть-Алданского районов, а также Якутска и его пригородов. На данный момент мероприятиями уже охвачено свыше 3 тыс. детей, в течение года планируем довести этот показатель до 7 тыс. школьников", - сказали в технопарке.

Там отметили, что из-за эпидемической ситуации в республике работа проходит дистанционно. Помимо обучения детей, для педагогов в формате онлайн проведут мастер-классы по повышению квалификации.

Занятия в мобильном технопарке проводятся для учащихся 5-11-х классов по направлениям "Промышленный дизайн", "Промышленная робототехника", "Информационные технологии", "Разработка VR/AR приложений", "Аэротехнологии", "Геоинформационные технологии" и "Хайтек". В 2020 году мобильный технопарк охватил занятиями свыше 1,1 тыс. детей.

Проект реализуется по федеральному проекту "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Нацпроект призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Региональным оператором мобильного технопарка "Кванториум" является Дворец детского творчества имени Ф. И. Авдеевой в Якутске.

Мобильный технопарк "Кванториум" - это передвижной автомобильный комплекс, который оснащен высокотехнологичным оборудованием, в том числе лабораторией, программным обеспечением и учебной литературой. Комплекс является первым в регионе и обеспечивает доступность дополнительного образования детей из удаленных районов.