Финансирование нацпроекта "Культура" в Приамурье увеличили в 3,8 раза

ТАСС, 5 марта. Объем финансирования мероприятий национального проекта "Культура" в Амурской области в 2021 году увеличен в 3,8 раза - до 221,6 млн рублей, на эти средства, в частности, планируется построить дом культуры в Тындинском районе и продолжить модернизацию библиотек, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Национальный проект "Культура" в Амурской области реализуется с 2019 года. В прошлом году на него потратили 58,9 млн рублей. В этом году объем финансирования увеличен до 221,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

В этом году в рамках нацпроекта планируется строительство дома культуры в селе Усть-Уркима Тындинского района, продолжится работа по модернизации библиотек. По модельному стандарту за счет средств федерального бюджета модернизируют четыре библиотеки в Благовещенске, Свободном, в селах Березовка и Константиновка.

К концу мая завершится капитальный ремонт дома культуры в селе Поляна. Там проходят мероприятия районного уровня, работает спортивный зал и 12 клубов, которые объединили более 200 человек. Всего в селе живет почти 1 тыс. человек, но дом культуры стал центром притяжения всего Серышевского района. Его здание сильно пострадало после наводнения 2013 года и полностью не было восстановлено, на работы здесь будет потрачено более 42 млн рублей.

Также в рамках нацпроекта будет оказана поддержка лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам. "С 2021 года в рамках реализации регионального проекта "Творческие люди" ежегодно будет осуществляться государственная поддержка восьми лучших сельских учреждений культуры и шести лучших работников сельских учреждений. Размер денежного поощрения составит 117,6 тыс. и 58,8 тыс. рублей на одного получателя средств соответственно", - сообщила пресс-служба.

В прошлом году нацпроект "Культура" позволил региону приобрети пять автоклубов, отремонтировать сельский дом культуры в селе Толстовка Тамбовского района. Там заменили кровлю, отремонтировали крыльцо, сделали пандус, заменили электропроводку, установили новые двери и окна, привели в порядок стены и полы. Кроме этого, были модернизированы две муниципальные библиотеки в Благовещенске и Ивановском районе.