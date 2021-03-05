Авиакомпания "Красавиа" сократила время техобслуживания Ан-24 и Ан-26 в два раза

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Красавиа", чей пакет акций принадлежит Красноярскому краю, в рамках нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" сократила с 18 до девяти часов время технического обслуживания воздушных судов Ан-24 и Ан-26. Об этом сказал журналистам руководитель проекта Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Александр Сутурин.

"Техническое обслуживание сократилось с 18 часов до девяти. Были потери в цикле именно на поиск инструментов, ожидания операторов, плюс лишние переходы за инструментом, за метизами. За счет именно оптимизации и правильного построения рабочего цикла выполнения технического обслуживания мы пришли к девяти часам", - сказал Сутурин.

Раньше техническое обслуживание самолета выполняли пять человек, после реализации нацпроекта тот же самый объем работ выполняют три человека. Высвободившихся специалистов компания планирует перераспределить на другие производственные участки и другие виды работ. Кроме того, теперь у "Красавиа" есть возможность увеличить оборот воздушных судов и выполнять дополнительные коммерческие рейсы.

"Красавиа" - первая в России среди авиакомпании вступила в национальный проект. Мы заметили очень много моментов, которые нуждаются в улучшении. Начиная с того, что наши перроны были растянуты очень сильно, очень много было потери времени на лишних проездах, проходах, пробегах, хождением за ключами, запчастями. Мы подошли комплексно к принципу бережливого производства, нашли слабые места, нашли потери. Мы намерены все это транслировать на другие виды технического обслуживания, на другие формы других воздушных судов", - сказал генеральный директор компании Андрей Егоров.

По словам министра экономики и регионального развития Красноярского края Егора Васильева, участие в нацпроекте позволило компании повысить производительность труда, что делает компанию более устойчивой в условиях конкуренции. Это сейчас очень важно, потому что авиаперевозчики работают в рыночных условиях, подчеркнул он. Краевой министр транспорта Константин Димитров отметил, что перед авиакомпанией стоит задача развивать сообщение Красноярского края с соседними регионами, "полностью закрывать тему с региональными и межрегиональными перевозками".

Нацпроект "Производительность труда" реализуется в Красноярском крае с 2019 года. Адресную поддержку планируется оказать 107 предприятиям. Цель - достигнуть роста производительности труда на предприятиях до 30% к 2024 году. В настоящее время участниками национального проекта являются 56 предприятий края.