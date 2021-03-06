Финалисты олимпиады Кружкового движения НТИ создали симулятор управления подводным роботом

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Участники очных финальных соревнований олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) во Владивостоке разработали симулятор управления подводным аппаратом для удаления утечек в трубах и градостроительный симулятор на базе реального населенного пункта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

Очные финальные соревнования олимпиады Кружкового движения НТИ для учащихся 8-11 классов по профилям "Водные робототехнические системы", "Водные робототехнические системы: Технологии виртуальной реальности" и "Умный город: Разработка игр (Game.Dev)" прошли в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Все три направления включены в перечень Российского совета олимпиад школьников как олимпиады II и III уровней и принесут победителям 100 баллов ЕГЭ по одному из профильных предметов и другие преимущества при поступлении в ведущие вузы страны.

"Финалисты профиля "Водные робототехнические системы: Технологии виртуальной реальности" разрабатывали приложение - симулятор управления подводным аппаратом, который устраняет утечки в системе труб. Участники финала по профилю "Умный город: Разработка игр (Game.Dev)", организованного при поддержке Центра НТИ по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" на базе ДВФУ, решали задачу, связанную с разработкой градостроительного симулятора на базе реального населенного пункта", - сообщили в пресс-службе.

В числе победителей и призеров по этим направлениям старшеклассники из Красноярского края, Кировской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Московской, Самарской областей, Приморского края, Москвы. Задача финалистов профиля "Водные робототехнические системы" была разработана при участии владивостокского Центра развития робототехники. Командам предстояло спроектировать и создать модель бесконтактного зарядного устройства для подводной станции.

Как сообщила пресс-служба ДВФУ, по легенде, финалистам нужно было наладить работу донной обсерватории, у которой перебило кабель электропитания. Школьники получали готовый автономный необитаемый подводный аппарат с открытым программным обеспечением и электрической схемой. Перед работами в воде участники самостоятельно разработали передатчик беспроводной зарядки и установили его на аппараты. На соревнованиях роботы должны были найти донную обсерваторию по специальным меткам и зарядить ее, чтобы она смогла передать данные на сервер, для этого команды использовали беспроводную акустическую связь и навигацию.

Как уточнили в пресс-службе Кружкового движения, призовые и победные места на этом профиле заняли ученики школ Кемеровской, Московской, Мурманской, Псковской и Томской областей, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Башкортостан, Красноярского и Приморского краев.

Олимпиада Кружкового движения НТИ

Серия финалов олимпиады Кружкового движения НТИ для старшеклассников и студентов продлится до конца апреля. Заключительные этапы по 11 направлениям проходят в очном формате на площадках на базе вузов и образовательных центров во Владивостоке, Иркутске, Москве, Новосибирске, Тюмени, федеральной территории Сириус. Еще 17 профилей проводят заключительный этап в распределенном формате, который позволит школьникам соревноваться, не покидая своих населенных пунктов.

Олимпиада Кружкового движения НТИ - первая российская командная инженерная олимпиада для школьников и студентов, которая проводится Кружковым движением НТИ, АНО "Платформа НТИ", Агентством стратегических инициатив и Российской венчурной компанией в партнерстве с крупнейшими вузами и технологическими компаниями. В 2020/2021 учебном году она проводится по 28 технологическим направлениям, заявки на участие в соревнованиях подали более 100 тыс. школьников и студентов из 85 регионов России.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.