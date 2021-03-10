Росприроднадзор внепланово проверит экологическое состояние Волги

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила главе Росприроднадзора Светлане Радионовой провести внеплановые выездные проверки соблюдения природоохранного законодательства в зонах реки Волги в рамках нацпроекта "Экология". В частности, поручено проверить ход ликвидации несанкционированных свалок.

"Прошу обеспечить проведение внеплановых выездных проверок соблюдения требований природоохранного законодательства при реализации мероприятий в целях достижения показателей федеральных проектов в рамках национального проекта "Экология", - говорится в тексте документа, имеющего в распоряжении ТАСС.

В рамках внеплановых проверок Абрамченко поручила проверить количество объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу Волги, количество извлеченных и утилизированных судов из реки.

Срок предоставления первого доклада об итогах проверки -15 сентября, далее - раз в полгода.

Федеральный проект "Оздоровление Волги" входит в национальный проект "Экология". В частности, его целью является снижение к концу 2024 года объема сброса загрязненных сточных вод в три раза.