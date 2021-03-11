Все социально значимые объекты Удмуртии в течение двух лет обеспечат доступом к интернету

ИЖЕВСК, 11 марта. /ТАСС/. Все социально значимые объекты в Удмуртии получат доступ к высокоскоростному интернету в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" в течение двух лет. Об этом в четверг сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства региона Константин Сунцов перед началом коллегии республиканского министерства связи и информатизации.

"Планы на 2021 год - это, в первую очередь, мы в дальнейшем продолжим подключение к социально значимым объектам, таким как школы, фельдшерско-акушерские пункты, садики и так далее; 367 еще таких объектов благодаря нацпроекту "Цифровая экономика" мы подключим [к интернету]", - сказал он.

Сунцов отметил, что в республике в течение нескольких лет велась планомерная работа в этом направлении, и 100% доступ к высокоскоростному интернету для всех соцобъектов региона "это вопрос одного года - двух лет".

Руководитель профильного министерства Тимур Меджитов уточнил, что в 2021 году в регионе завершится работа к подключению к сети интернет всех школ и ФАП за исключением строящихся.

Сунцов также рассказал, что Удмуртия является лидирующим регионом в ПФО и России по доступу к сотовой связи и интернету. По его словам, у 99,4% жителей республики есть сотовая связь, 93% - интернет. В 2021 году в регионе за счет бюджета Удмуртии и средств операторов сотовой связи еще 99 деревень получат доступ к интернету.

Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". Также в 2020 году согласно поручению президента был утвержден седьмой федеральный проект "Искусственный интеллект". Сейчас общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн руб. Куратором нацпрограммы является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, руководителем - глава Минцифры Максут Шадаев.