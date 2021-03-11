Более 170 км дорог в Архангельской области отремонтируют в 2021 году по нацпроекту

АРХАНГЕЛЬСК, 11 марта. /ТАСС/. Правительство Архангельской области по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планирует привести в нормативное состояние почти 150 км региональных и муниципальных дорог, а также 27 км дорог городской агломерации. Об этом в четверг в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Цыбульский.

"В нормативное состояние мы приведем 149 км дорог регионального и муниципального значения. Также запланирован ремонт дорог в городской агломерации: в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Приморском районе будет капитально отремонтировано 27 км дорог", - сообщил Цыбульский.

По его словам, на ремонт региональных и муниципальных дорог по национальному проекту в 2021 году предусмотрено 3,2 млрд рублей, а на ремонт дорог городской агломерации выделено еще 870 млн рублей.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети.