В Ингушетии открыли детсад на 220 мест по нацпроекту

МАГАС, 11 марта. /ТАСС/. Новый детский сад на 220 мест с ясельными группами и программой подготовки к школе открыли в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в административном центре Ингушетии Магасе. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В прибрежно-парковой зоне Магаса открылся новый детский на 220 мест, в котором 12 групповых ячеек, в том числе 4 - ясельных, 8 - дошкольных, а также функционируют кружковый, музыкальный и физкультурный залы", - отмечено в сообщении.

Контрактная стоимость объекта составила более 187 млн рублей.

В 2021 году в Ингушетии планируется строительство девять детских садов на 1 980 мест, что позволит сократить очередность в детские сады на 38%.

Доступность дошкольного образования детей в возрасте от до 7 лет в Ингушетии составляет 75%. В рамках нацпроекта "Демография" и федеральных программ в 2020 году в регионе создано 1 320 дополнительных мест за счет ввода в эксплуатацию 6 детских садов, в том числе 360 мест для детей ясельного возраста.