Финансирование на модернизацию кинозалов в городах РФ составит 600 млн рублей в 2021 году

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Лимит финансирования на модернизацию кинозалов в городах России с населением до 500 тыс. человек в 2021 году составит 600 млн рублей. Об этом сообщил на рабочей встрече Фонда кино с представителями индустрии врио директора организации Федор Соснов.

"В рамках программы поддержки модернизации кинозалов лимит финансирования, который доступен в 2021 году, был секвестирован в связи с 2020 годом, часть средств была отозвана в резервный фонд РФ, таким образом лимит финансирования составляет 600 млн рублей", - сказал Соснов на встрече, которая проходит в ТАСС в онлайн-формате.

Он отметил, что объем финансирования, который будет распределяться в 2022, 2023 и 2024 годах, также был секвестирован, сумма составит по 900 млн вместо заявленного ранее 1 млрд. "Максимальный объем поддержки, который может быть выделен на модернизацию одного кинозала, как и ранее, составляет 5 млн рублей", - пояснил Соснов.

Модернизация кинозалов в городах России с населением до 500 тыс. человек проводится в рамках нацпроекта "Культура". Нацпроект "Культура" рассчитан на период 2019-2024 годов и состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".