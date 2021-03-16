В Приморье открылся первый Центр активного долголетия

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта. /ТАСС/. Первый Центр активного долголетия открылся в Приморье во вторник. На одной площадке будут работать кружки и клубы для людей старшего возраста, сообщается на сайте регионального правительства.

"Первый в Приморье Центр активного долголетия открылся во Владивостоке во вторник, 16 марта, в рамках Всемирного дня социальной работы. Многопрофильная площадка объединит работу кружков и клубов по интересам, позволит приморцам старшего поколения активно и с пользой проводить свободное время. Творческое пространство для представителей старшего поколения организовали на базе Приморского центра социального обслуживания населения", - говорится в сообщении.

В центре есть комната рукоделия, библиотека, кабинет психолога, помещения для проведения образовательных и спортивно-оздоровительных мероприятий. "На регулярной основе в центре будут проводиться различные полезные мастер-классы, семинары и лекции, встречи участников клубов и кружков по интересам. Все занятия в центре свободны для посещения, однако специалисты просят предварительно уточнять дату и время, а также наличие свободных мест", - сказала руководитель Приморского центра социального обслуживания населения Мария Кузьмина, слова которой приводятся в сообщении.

Расписание мероприятий будет опубликовано на сайте проекта "Активное долголетие в Приморском крае". В центре будут проходить те занятия, в пользу которых высказывались сами посетители учреждения.

Вовлечение пенсионеров в социальную жизнь является одной из задач регионального проекта "Старшее поколение", который входит в национальный проект "Демография". Нацпроект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.