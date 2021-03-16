В Красноярском крае откроют 20 мастерских для обучения по стандартам WorldSkills

КРАСНОЯРСК, 16 марта. /ТАСС/. Современные мастерские по компетенциям WorldSkills Russia откроются в 2021 году в колледжах и техникумах Красноярского края. Всего будет создано 20 мастерских, сообщила во вторник пресс-служба министерства образования региона.

"В колледжах и техникумах Красноярского края до конца 2021 года откроются 20 современных мастерских по компетенциям WorldSkills Russia. Это стало возможным благодаря гранту, которые краевые учреждения выиграли в конкурсе Министерства просвещения РФ в рамках нацпроекта "Образование". Для оснащения мастерских из федерального и краевого бюджетов выделено более 177 млн рублей", - сообщили в министерстве.

В пяти учебных учреждениях откроются по четыре современные лаборатории. В Ачинском техникуме транспорта и сельского хозяйства мастерские появятся по направлениям "Кузовной ремонт", "Ремонт и обслуживания автомобилей", "Экспедирование грузов", "Обслуживание грузовой техники". В Емельяновском дорожном техникуме современные классы откроются по компетенциям: "Управления экскаватором", "Управление автогрейдером", "Обслуживание грузовой техники" и кузовному ремонту.

В Красноярском техникуме сварочных технологий и энергетики мастерские оборудуют для занятий по таким направлениям, как "Сварочные технологии", "Лабораторный химический анализ", "Промышленная автоматика" и электромонтаж. В Шушенском сельскохозяйственный колледже современные классы откроются для изучения агрономии, сельскохозяйственной биотехнологии, эксплуатации сельскохозяйственных машин и сити-фермерства. В Красноярском строительном техникуме в этом году откроются мастерские по изучению самых востребованных на рынке труда рабочих профессий: "Технологии информационного моделирования BIM", "Облицовка плиткой", "Архитектура" и "Геодезия".

В новых мастерских на современном оборудовании студенты смогут пройти подготовку по промышленным и инженерным технологиям, сфере услуг, сельско-хозяйственным технологиям. По условиям проекта мастерские будут доступны также и для других жителей региона: учащихся школ, специалистов и граждан предпенсионного возраста, а также для людей, которые пострадали от последствий пандемии, то есть потеряли работу или попали под увольнение. Переобучение будет бесплатным.