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Чемпионат WorldSkills

Число компетенций Worldskills в Нижегородской области выросло в 4,5 раза с 2018 года

В образовательных учреждениях региона порядка 36 компетенций демонстрационного экзамена

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 17 марта. /ТАСС/. Число компетенций демонстрационного экзамена, проводимого по стандартам Worldskills, в образовательных учреждениях Нижегородской области с 2018 года увеличилось в 4,5 раза - до 36. Об этом в среду на пресс-конференции сообщила министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова.

"Если в 2018 году у нас было восемь компетенций, которые мы оценивали, сейчас у нас уже порядка 36. И мастерских, где происходит демоэкзамен, у нас сейчас 99, причем 50 - это федеральное финансирование в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование", еще 49 - это финансирование региона", - сказала Петрова, по словам которой такие площадки должны быть в каждом колледже.

В материалах к пресс-конференции сказано, что 2020 году в Нижегородской области аттестацию с использованием демонстрационного экзамена прошли 1 410 человек, из которых 311 человек - в рамках проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). Было аккредитовано 54 центра проведения демонстрационного экзамена. В 2021 году количество участников в рамках ГИА увеличится почти в 10 раз - до 3 016 человек.

"В 2018 году у нас были первые пилотные проекты, сейчас есть колледжи, в которых есть восемь и девять компетенций. Начинается такое соревнование между колледжами, это очень приятно, это тот драйвер, который развивает нашу систему профессионального образования", - добавила Петрова.

Формат государственной итоговой аттестации (ГИА) - демонстрационный экзамен по мировым стандартам WorldSkills - внедряется в среднем профессиональном образовании. Экзамен позволяет дать независимую оценку качеству подготовки специалистов, отражает современный подход к результатам освоения программ среднего профессионального образования и обеспечивает переориентировать содержание программ в соответствии с вызовами современной экономики.

Национальный проект "Образование" в числе прочего предполагает подготовку и переподготовку профессиональных кадров. В нацпроект входит федеральный проект "Молодые профессионалы", задачей которого, в частности, является повышение квалификации по программам, основанным на опыте союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

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