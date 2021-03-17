Объем ввода жилья в Нижегородской области в 2020 году увеличился на 4,7%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 марта. /ТАСС/. Объем ввода жилья по итогам 2020 года в Нижегородской области вырос на 4,7% - до почти 1,5 млн кв. метров. В эксплуатацию ввели более 6 тыс. домов, сообщает в среду пресс-служба главы и правительства региона.

"В Нижегородской области в 2020 году было введено в эксплуатацию 6 028 жилых домов. Общая площадь жилья - 1 млн 476,8 тыс. кв. метров, что на 4,7% превышает показатели 2019 года", - сказано в сообщении.

Как отметил губернатор Глеб Никитин, такого показателя несмотря на пандемию удалось добиться в том числе благодаря строительству индивидуальных жилых домов.

"Несмотря на пандемию, 2020 год показал положительные результаты по объемам ввода жилья в регионе. Этого результата удалось достичь не только за счет хороших темпов строительства многоквартирных домов, но и за счет частного сектора", - цитирует пресс-служба Никитина.

Глава региона добавил, что согласно поручению президента РФ Владимира Путина, в регионах к 2030 году объемы строительства должны составить не менее 0,82 кв. м. на человека в год. Для достижения этого показателя региональное правительство использует механизмы комплексного развития территорий и инфраструктурных облигаций.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Основной показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м. жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.