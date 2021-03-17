Начался прием заявок для участия в третьем сезоне конкурса "Цифровой прорыв"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Организаторы начали прием заявок для участия в третьем сезоне конкурса ИТ-специалистов "Цифровой прорыв". Об этом сообщил в среду на конференции в ТАСС генеральный директор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Cегодня можно зарегистрироваться и сделать это можно будет до ноября. С апреля по ноябрь у нас пройдут восемь тематических хакатонов (формат работы, когда IT-специалисты работают над созданием программного продукта - прим. ТАСС). Отличие этого года заключается в том, что мы делаем хакатоны не по федеральным округам, а по направлениям. Это просьба и пожелание как наших участников, так и наших партнеров", - сказал Комиссаров.

Он отметил, что в рамках хакатонов участники должны будут решать различные практические задачи по таким темам, как большие данные, квантовые технологии, интернет вещей и другие. По словам Комиссарова, финал конкурса, как ожидается, пройдет в декабре.

"Будут денежные призы, будут гранты, будут возможности для карьерного роста. За участниками внимательно следят наши партнеры и предлагают рабочие места для лучших из лучших", - подчеркнул он.

В свою очередь директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), руководитель проектного офиса конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко образно описал, что в 2019 году конкурс представлял из себя "набор хакатонов". "В 2020 году благодаря тому, что мы перешли в цифровой формат, нам удалось сгенерировать сообщество <…> В 2021 году наша задача - превратить это в некое движение, чтобы в будущем с вашей помощью, с вашим сотрудничеством мы сделали такой шаг "максимум" <...> и поговорили о том, что, может быть, мы превратимся в "цифровой профсоюз", который будет решать определенные, важные для цифровых специалистов задачи", - сказал он.

О конкурсе

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей" - реализуется в рамках национального проекта "Образование". Главная цель - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Первый конкурс начался в апреле 2019 года, второй - в марте 2020 года.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент РФ.