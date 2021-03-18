Проекты благоустройства более 50 территорий выставят на голосование в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 18 марта. /ТАСС/. Свыше 50 парков, скверов, детских и спортивных площадок Липецкой области выставят на голосование по объектам благоустройства на 2022 год в рамках нацпроекта. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

Он напомнил, что голосование пройдет на специально разработанной для региона платформе в период с 26 апреля по 30 мая. "Жители в режиме онлайн смогут выбрать территории, которые будут благоустроены по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2022 году в восьми городах",- сказал Артамонов. По его словам, всего области выставила свыше 50 общественных территорий. "Это парки, скверы, детские и спортивные площадки: жители определят перечень территорий, которые будут благоустроены в приоритетном порядке",- пояснил Артамонов.

В пресс-службе региональной администрации пояснили, что для поддержки голосования за благоустройство в целом по России уже зарегистрировалось почти 9 тыс. волонтеров, из которых 180 человек - в Липецкой области. "Они помогут жителям зарегистрироваться на единой платформе, расскажут о проектах, которые выносятся на голосование, о возможностях участия горожан в формировании комфортной среды",- сказали в пресс-службе. Регистрация волонтеров завершится 22 марта.

"Надеюсь, что жители региона активно включатся в рейтинговое голосование и решат, что им необходимо", - сказал, в свою очередь Артамонов. Он пообещал, что территории, которые наберут максимум голосов, благоустроят в первую очередь.

Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил на своей странице в Instagram, что регистрацию на платформе для общероссийского голосования по благоустройству прошли уже более 5 тыс. объектов. Подобное голосование пройдет в регионах России впервые. Отдать свой голос можно будет на сайте za.gorodsreda.ru и таким образом определить перечень территорий, которые будут благоустроены в приоритетном порядке.

Платформу по голосованию за объекты благоустройства Минстрой России запустил в феврале. Принять участие в выборе объекта благоустройства в своем регионе сможет любой россиянин в возрасте старше 14 лет. Кроме того, сделать выбор помогут волонтеры, которые будут работать с планшетами для голосования в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и общественных местах.