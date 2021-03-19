Около 300 человек стали победителями и призерами чемпионата Worldskills на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Порядка 300 человек стали победителями и призерами VI регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) на Сахалине. Церемония закрытия состоялась в пятницу в областном центре народного творчества в Южно-Сахалинске.

В состязаниях по 89 компетенциям принимали участие около 600 человек со всей области. Их оценивали несколько сотен экспертов на 27 площадках, организованных по всему Сахалину. Также в этом году Сахалинская область стала первым регионом российского Дальнего Востока, в котором по стандартам WorldSkills Russia проходили соревнования для детей в возрасте от семи до 10 лет.

"Чемпионат завершился. Из-за большого количества победителей церемония закрытия была организована в три этапа. Теперь лучшие из них [300 победителей и призеров] отправятся на отборочные соревнования. Соревнования по каждой компетенции проходят в разных городах: повара поедут в один город, флористы - в другой и так далее. Там среди представителей ДФО определят тех, кто поедет на национальный финал, который пройдет летом в Уфе", - рассказали ТАСС в Агентстве по развитию человеческого капитала (АРЧК) Сахалинской области.

Как сообщили в региональном правительстве, в неделю чемпионата организаторам удалось провести обширную деловую программу. Она была посвящена теме обеспечения кадрами бизнеса. Ее участниками стали представители местных органов власти, эксперты базовых отраслей развития экономики региона, руководители предприятий и организаций, общественные деятели. Кроме того, в онлайн-режиме состоялась международная сессия с участием представителей движения WorldSkills из Кореи, ОАЭ, Японии, Малайзии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

По информации областных властей, чемпионат также охватил большую часть сахалинских школьников. В период проведения мероприятия на острове в разных городских округах были проведены 300 экскурсий и мастер-классов. Детям показали площадки соревнований, рассказали об участниках и учебных заведениях, которые представляют конкурсанты. Всего в таких экскурсиях приняли участие более 3 тыс. школьников.

О нацпроекте

Чемпионат проходит по национальному проекту "Образование", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Изначально он был рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Однако из-за пандемии ряд задач всех нацпроектов был продлен до 2030 года. Планируется, что в результате реализации проекта "Образование" будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Сахалинская область проводит чемпионаты в рамках движения WorldSkills Russia с 2016 года. Самое первое мероприятие проходило всего по 10 компетенциям. В нем приняли участие около 60 человек.