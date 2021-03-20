В Омске обновили почти половину троллейбусного парка

ОМСК, 20 марта. /ТАСС/. Почти половина парка троллейбусов обновлена в Омске по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила в субботу пресс-служба правительства Омской области.

"Всего у нас в троллейбусном парке 135 машин, но мы уже имеем 62 новых единицы современного транспорта: заменена практически половина. Что важно, 60% финансовых средств оплачивает федеральный бюджет через лизинговую компанию. Остальное ложится на плечи региона и города", - приводит пресс-служба слова губернатора области Александра Буркова на церемонии передачи городу 29 троллейбусов "Адмирал".

По словам мэра Омска Оксаны Фадиной, новый транспорт востребован у жителей города. "Мы видим, как меняется пассажиропоток, он начинает увеличиваться на тех магистральных маршрутах, где мы поставили новый подвижной состав электрического транспорта. Спрос кардинально меняется, а спрос - это окупаемость", - цитирует ее пресс-служба.

В троллейбусах широкие двери, откидная площадка для заезда маломобильных граждан. В салоне есть возможность подзарядить телефон, установлена система климат-контроля, удобные сиденья, информационные табло. Транспорт оснащен системой видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".