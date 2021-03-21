В России восстановят 1,2 млн га леса в 2021 году

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. В России в рамках нацпроекта "Экология" в 2021 году планируется восстановить 1,2 млн га лесов, что на 2% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Рослесинфорга.

"В этом году России восстановят 1,2 млн га леса, что на 2% больше показателей 2020 года (1,18 млн га). За год общий объем финансирования мероприятий по лесовосстановлению в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" составит 2,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лесовосстановление охватит всю территорию страны, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Ненецкого автономного округа. Основные работы по восстановлению пройдут в Иркутской, Вологодской, Архангельской областях, Красноярском и Хабаровском краях.

"Сеянцы будущих деревьев высадят на площади 240,2 тыс. га, то есть засеют территорию на 23% больше, чем в 2020 году (193 тыс. га). Для проведения мероприятий по лесовосстановлению будут использованы преимущественно сеянцы хозяйственно ценных хвойных пород - сосны и ели", - говорится в сообщении.