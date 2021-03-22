Колыма впервые проведет финал национального чемпионата "Молодые профессионалы"

ТАСС, 22 марта. Финальный этап IX национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по четырем компетенциям горных специальностей впервые пройдет на территории Магаданской области. С 12 по 22 апреля в регионе соберутся лучшие будущие мастера управления бульдозером, автогрейдером, фронтальным погрузчиком и экскаватором из разных субъектов страны - победители региональных этапов соревнований, сообщила в понедельник ТАСС министр образования Колымы Анжела Шурхно.

"Магаданская область выиграла право проведения чемпионата на три года. Чемпионат пройдет с 12 по 22 апреля этого года на базе Хасынского филиала горно-строительного колледжа в поселке Стекольный", - рассказала она.

По информации областных властей, в Магаданскую область в апреле приедут более 80 участников и экспертов чемпионата. Регион уже ведет подготовительную работу. По поручению губернатора Колымы Сергея Носова из областного бюджета выделены средства на приведение в порядок общежитий, где будут размещены гости, и техники, которая понадобится в дни проведения состязаний. Прорабатывается деловая и развлекательная программа.

Чемпионат в России проходит по национальному проекту "Образование", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Изначально он был рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Однако из-за пандемии ряд задач всех нацпроектов был продлен до 2030 года. Планируется, что в результате реализации проекта "Образование" будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.