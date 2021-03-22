Эксперт: проблемы с паводком на Амуре решаемы в рамках федерального проекта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 марта. /ТАСС/. Федеральный проект, направленный на защиту от паводков и от загрязнения реки Амур, будет способствовать решению ряда экологических проблем, сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС директор Государственного гидрологического института Росгидромета Сергей Журавлев на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню водных ресурсов и посвященной сохранению водных запасов нашей страны.

"Практически все бассейны крупных рек являются уникальными, и каждая бассейновая система, каждая водная система заслуживает того, чтобы для нее был принят соответствующий федеральный проект. И я думаю, что проблемы, связанные с наводнениями на Амуре, решаемы. Мы видим внимание государства к этим проблемам, особенно связанным с последствиями паводка 2013 года, и, думаю, они будут решены при необходимости, думаю, и в рамках федерального проекта", - сказал Журавлев.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил в рамках нацпроекта "Экология" разработать отдельную программу по сохранению реки Амур, аналогичную тем, что уже существуют для Волги и Байкала, но предусматривающую сотрудничество с Китаем.

Амур протекает по территории России и границе России и КНР, его длина - 2,8 тыс. км. В августе 2013 года после многодневных проливных дождей на Амуре произошло катастрофическое наводнение, подъем уровня воды в реке до критического наблюдается ежегодно.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.