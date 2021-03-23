В Якутии более 1,5 тыс. людей с болезнями сердца и сосудов получат лекарства

ЯКУТСК, 23 марта. /ТАСС/. Власти Якутии планируют в 2021 году обеспечить лекарствами по нацпроекту свыше 1,5 тыс. человек, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

Как уточнили в ведомстве, с 2020 года Министерство здравоохранения Якутии участвует в пилотном проекте по модернизации системы обеспечения лекарственными препаратами граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, в амбулаторных условиях.

"В прошлом году проект охватил 1 377 пациентов. Данную льготу по обеспечению медикаментами в 2021 году, согласно регистру, получат более 1,5 тыс. человек", - сообщили в министерстве.

Бесплатно получать лекарства в течение года могут пациенты, перенесшие инсульт или инфаркт. "Информация о пациентах, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение для включения в регистр, поступает в министерство из региональных сосудистых центров. Пациентам, включенным в регистр, для выписки рецептов на получение необходимых лекарственных препаратов следует обратиться к лечащему врачу по месту прикрепления", - добавили министерстве.

В ведомстве уточнили, что финансирование предусмотрено из федерального бюджета в рамках регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

Программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями является частью национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.