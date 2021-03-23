В Новосибирской области создадут природный комплекс для наблюдения за редкой птицей савкой

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области выделят более 100 млн рублей на создание оздоровительного многофункционального природного комплекса "Савка" в городе Карасуке, где проживает около 26,8 тыс. человек, информация опубликована на сайте госзакупок. Проект предполагает, в том числе, создание инфраструктуры для бердвотчинга - наблюдения за редкой птицей савкой.

"Формирование территориального оздоровительного многофункционального природного комплекса "Савка" в г. Карасук Карасукского района Новосибирской области", - говорится в наименовании закупки.

Как отмечали в пресс-службе правительства региона, проект победил в конкурсе по созданию комфортной городской среды нацпроекта "Жилье и городская среда". Согласно проектно-сметной документации, на территории озера Банное будет создана инфраструктура для отдыха на воде, в том числе наблюдения за птицей савкой, а также для парусного спорта. Специалисты проведут работы по берегоукреплению, устройству пирсов, озеленению, освещению, также предполагается создать площадку для мероприятий.

Согласно информации на сайте госзакупок, работы должны начаться в мае, завершиться в ноябре 2021 года. Начальная цена контракта 110,8 млн рублей, средства предполагается выделить из бюджета города Карасука.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.