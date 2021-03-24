В Минздраве сообщили о работе над внесением изменений в нацпроект "Здравоохранение"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минздрав России работает над внесением изменений в национальный проект "Здравоохранение", в частности, рассматривается вопрос о создании отдельного раздела по детской онкологии и гематологии. Об этом в среду сообщил первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко.

"Много вопросов как раз было по включению детской онкологии. У нас [детская онкология] сейчас реализуется и в части непосредственно онкологической программы, и в части детского федерального проекта, тем не менее поступают предложения, чтобы сделать обособленное направление именно в разделе онкологии по детской онкологии и гематологии. Мы сейчас работаем <...> над этим вопросом, и я думаю это будет первым [шагом], то, что нашло наибольший отклик", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Борьба против онкологических заболеваний является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от рака до 185 случаев на 100 тыс. населения. На достижение этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения.

В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, создать референс-центры различных методов исследований.