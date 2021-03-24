Яровая предложила прописать организацию отдыха детей в рамках нацпроекта в сфере туризма

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что в рамках нацпроекта в сфере туризма необходимо в том числе прописать мероприятия по организации детского отдыха. Об этом она заявила в Госдуме в среду на заседании межведомственной комиссии по вопросам организации детского отдыха и оздоровления детей.

"Сегодня необходимо в рамках национального проекта в сфере туризма предусмотреть мероприятия по развитию сферы детского отдыха и оздоровления. Мы знаем, что правительство уже думает над этими вопросами, и предлагаем дополнительно от Совета законодателей рассмотреть вопрос о включении в национальный проект в сфере туризма мероприятий именно по развитию сферы детского отдыха и оздоровления", - отметила Яровая.

Кроме того, по ее словам, также необходимо "создать единую федеральную карту туристических маршрутов для детей". "Именно единую карту для того, чтобы внутренний туризм с учетом его активного развития мог быть востребован родителями в его безопасной форме при понимании того, что путешествуют не только взрослые, но и дети. Поэтому эту задачу считаем принципиально важной", - подчеркнула Яровая.

Она также сообщила, что подготовила запрос в Ростуризм о создании единой карты маршрутов для семей с детьми, а также запрос в Министерство транспорта для организации логистики детского отдыха и "вице-премьеру Дмитрию Чернышенко по вопросу дополнения национального проекта и включения мероприятий по созданию инфраструктуры детского отдыха в национальный проект".

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" будет готов весной 2021 года, к летней кампании, заявил ранее ТАСС вице-премьер Чернышенко.

Чернышенко сообщил, что для синергии в управлении и для ускорения развития индустрии в рамках реорганизации институтов развития по решению премьера АО "Курорты Северного Кавказа" преобразованы в Корпорацию по туризму, которая займется мастер-планированием территории страны совместно с субъектами, инвестированием в создание инфраструктуры, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. Будут определены несколько туристическо-рекреационных кластеров - Крым, Дальний Восток, Золотое Кольцо, Кавказ, которые войдут в национальный проект.