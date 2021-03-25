В Хабаровском крае на поддержку социальных предпринимателей направят 10 млн рублей

ХАБАРОВСК, 25 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят 10 млн рублей на поддержку социальных предпринимателей в реализации их проектов. Об этом ТАСС сообщил в четверг и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.

"В дополнение к существующим инструментам поддержки социальных предпринимателей в этом году по национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предусмотрена целевая субсидия в виде грантов на поддержку социальных предпринимателей. В 2021 будут распределены гранты в объеме 10 млн рублей", - сказал Тарасов.

По его словам, для получения гранта в размере до 500 тыс. рублей предприниматель должен быть включен в реестр социальных предпринимателей. Также потребуется пройти обучение по акселерационной программе и вложить собственные средства в проект. По итогам года гранты получат свыше 60 предпринимателей.

"Направление по развитию социального предпринимательства набирает обороты в крае. Основная цель этой работы - перевод социальных услуг на коммерческие рельсы, и как результат, - трансформация социальной сферы в высоко конкурентные рынки с преобладающим количеством представителей предпринимательства, а не государственных предприятий", - сказал глава министерства.

Он уточнил, что поддержка социального предпринимательства выделена в отдельное направление работы центра "Мой бизнес". Третий год в регионе реализуется акселерационная программа "Социальный бизнес - бренд Хабаровского края", которая позволяет проработать проект с экспертами в области социального предпринимательства, выявить узкие места и определить потенциальные точки роста, повысить устойчивость бизнеса, обзавестись полезными контактами. В прошлом году такую поддержку оказали 20 социальным бизнес-проектам. Для социальных предпринимателей также ежегодно проводится региональный этап всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года". В прошлом году из 26 конкурсантов победителями стали семь социальных предприятий. Победители получили денежные сертификаты на услуги для бизнеса.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - один из национальных проектов в России, реализуемый по инициативе президента РФ Владимира Путина. Главные задачи нацпроекта - улучшение условий для старта и развития предпринимательской деятельности, доступ к льготному финансированию, поддержка социального предпринимательства, цифровизация сервисов для бизнеса и обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами.