Средства на строительство трех путепроводов в Приамурье могут выделить по нацпроекту

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 марта. /ТАСС/. Средства на строительство трех новых путепроводов в районах Амурской области могут выделить в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил в четверг журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Я могу сказать, что по количеству мостов и капиталовложений в мостовое строительство в пересчете на душу населения вы лидеры в стране. Три моста: один новый мост - построенный, готовый, второй будет уже к концу следующего года готов, существующий мост сейчас в капитальный ремонт входит. Другой вопрос обсуждаем - есть еще аварийные более мелкие мосты, на которые нужны деньги, мы в рамках новой [национальной] программы "Безопасные и качественные автодороги" смотрим и на это тоже, на выделение дополнительных средств", - сказал Хуснуллин.

Губернатор Приамурья Василий Орлов уточнил, что три новых путепровода, о которых идет речь, будут построены в Новобурейском, Серышево и Завитинске.

Говоря о ситуации со строительством и обслуживанием мостов в регионе, Хуснуллин выразил уверенность, что проблем в этой области не будет. В частности, он отметил, что строительство моста через Зею планировалось в 2021-2022 годах, но после крупной аварии было принято решение ускорить эти работы. Параллельно велось обследование прежнего, пострадавшего при аварии моста и его ремонт, во время которого были также заменены многие плиты перекрытия. Новый мост, по словам Хуснуллина, будет построен в конце 2022 года, ввести объект в эксплуатацию планируется в середине 2023 года. Возведение объекта идет с опережением сроков по контракту практически на год.

Новый автомобильный мост через Зею строится примерно в километре от существующего, который находится в аварийном состоянии. Деньги на его строительство выделены из федерального бюджета по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект мостового перехода предусматривает 26 опор и вантовую конструкцию. Его общая протяженность - 9 км, два из которых - мостовая часть, семь - подходы. На мосту будет организовано автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону.

Строительство моста началось в 2020 году. Планируется, что надвижка с левого берега начнется в апреле, с правого - в июле.