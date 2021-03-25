ФМБА: реабилитация в 4 раза сокращает число случаев инвалидности после инфаркта миокарда

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Отсутствие медицинской реабилитации у пациентов, вылечившихся после инфаркта миокарда, провидит к тому, что почти 80% из них становятся инвалидами, а в случае наличия реабилитации - только 18%. Об этом в четверг сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.

"Как бы мы хорошо не сделали самую высокотехнологическую операцию, если не реабилитировать больного, то эффект намного ниже. Я вам приведу пример, вот очень хорошо сердечно-сососудистые случаи изучены, если после лечения инфаркта миокарда не проводить реабилитацию <...> 78% таких больных остаются больными, а вот если подключать революционные технологии, то всего 18%, остальные полностью возвращаются к полноценной жизни", - сказала она на круглом столе "Реабилитация после COVID-19: курс национальной безопасности".

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение". Наибольшее число сердечно-сосудистых заболеваний у россиян можно предотвратить, если сократить воздействие факторов риска - употребление алкоголя, курение, нерациональное питание и низкую физическую активность. Эти меры предусматриваются нацпроектом "Демография".