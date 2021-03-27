Столетие кружкового движения в России отметят в рамках Года науки и технологий

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Всероссийский съезд, посвященный 100-летию кружкового движения в России, который пройдет в ноябре, включен в утвержденный правительством РФ федеральный план мероприятий Года науки и технологий. Также в праздничный год планируется провести серию региональных съездов, выпустить книгу об истории кружкового движения и интерактивную карту технических и технологических кружков, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

Первое заседание рабочей группы по подготовке юбилейных мероприятий состоялось на площадке Технофорума "От Винта!" В Краснодаре. В рабочую группу вошли представители кружков НТИ, кванториумов, центров молодежного инновационного творчества, ассоциаций авиамодельного, судомодельного спорта, радиолюбителей, станций юных техников, кружков по робототехнике, 3D-моделированию и другим традиционным и новым направлениям.

"Кульминацией юбилейных мероприятий станет Всероссийский съезд, посвященный 100-летию кружкового движения России. Он запланирован на ноябрь 2021 года в Москве и включен в федеральный план мероприятий Года науки и технологий. Также в течение лета и осени планируется провести серию окружных съездов, выставок, фестивалей и соревнований для школьников - как в Москве, так и в регионах", - сообщили в пресс-службе, сославшись на слова лидера рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрия Земцова.

Участники рабочей группы предложили провести всероссийскую акцию "100 дел для кружков", в рамках которой подготовить и выпустить к юбилею книгу об истории движения, и поддержали предложение отметить наградами выдающихся руководителей кружков, наставников и кружковцев. Также среди прозвучавших предложений - создание интерактивной карты технических и технологических кружков, которые работают сегодня в разных форматах и направлениях, и запуск программы грантовой поддержки для открытия новых кружков. Кроме того, рабочая группа планирует подготовить ряд законодательных инициатив, которые будут способствовать развитию технических и технологических кружков. Эти и другие предложения войдут в итоговой план празднования 100-летия кружкового движения и будут представлены в ближайший месяц.

По словам Земцова, история массового кружкового движения в России была положена в ноябре 1921 года, когда по просьбе инициативной группы любителей планеризма руководство Главвоздухофлота решило создать кружок планеристов при научной редакции воздушного флота. На организационном собрании 10 ноября 1921 года он получил название "Парящий полет".

"Хотя технические кружки существовали и раньше, мы считаем правильным отсчитывать именно с этого времени историю технологических кружков как массового движения. <...> Сегодня в России существует множество разных кружков - как традиционных сообществ авиамоделистов, судомоделистов, ДОСААФ, Станций юных техников - так и кружков нового формата, развивается Кружковое движение Национальной технологической инициативы. Приглашаю всех воспользоваться этим поводом и взглянуть на 100-летие гораздо шире. Это возможность не только наладить диалог между кружками разных типов и поколений, но и привлечь дополнительное внимание к развитию разных технических и технологических кружков, решить накопившиеся задачи и спроектировать развитие кружкового движения на следующие 100 лет", - процитировали в пресс-службе Земцова.

Кружковое движение

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

Технофорум "От Винта!" прошел в Краснодаре 25-26 марта в рамках одноименного международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества, который является самой крупной коммуникационной площадкой России в молодежной научно-технической сфере. Участие в мероприятии, которое станет одним из опорных событий Года науки и технологий, принимают почти все регионы страны. Агентство ТАСС выступает информационным партнером фестиваля и технофорума "От винта!".